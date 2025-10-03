В Армении возбудили дело после смерти экс-чиновника в Петербурге

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после смерти бывшего замруководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Бориса Авакяна, тело которого 24 сентября нашли в здании консульства Армении в Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

По ее словам, расследование инициировано по статье о доведении до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения достоинства. Максимальное наказание по этой статье составляет до восьми лет лишения свободы.

Ранее Авакян сбежал из здания Кронштадтского суда, где рассматривался вопрос о его аресте. Прокуратура ходатайствовала о заключении бывшего чиновника под стражу.

Позже стало известно, что он у крылся в здании консульства Армении, где, по предварительным данным, совершил суицид.