В Армении попал в ДТП автобус сопровождения кортежа Пашиняна

Sputnik: в Армении разбился автобус из гвардии Пашиняна, один человек погиб

В Армении полицейский автобус, который сопровождал кортеж премьер-министра Никола Пашиняна, попал в ДТП. Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Авария произошла 11 апреля около 07:50 на трассе Кучак – Апаран. Столкнулись автобус Honda и автомобиль Nissan.

Автобус входил в состав сопровождения кортежа Пашиняна и представителей партии «Гражданский договор» — они проводят предвыборные встречи в регионах. Сам премьер позже опубликовал в соцсетях видео из Апарана.

В результате один человек погиб, еще 12 пострадали. Всех раненых госпитализировали. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

В начале апреля Пашинян встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили российско-армянские отношения.