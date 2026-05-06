В Армении отказались извиняться перед Белоруссией

Спикер парламента Армении не стал извиняться за высказывания в адрес Белоруссии

Скандал вокруг заявления председателя парламента Армении Алена Симоняна в сторону Белоруссии раздули журналисты. Об этом он заявил на брифинге.

Спикер парламента отказался приносить извинения белорусской стороне. Симонян заявил, что не понимает, за что именно ему следует извиниться.

«Армения не будет губернией или в политической зависимости. Мы поднимаем уровень своего суверенитета, пример Белоруссии неприемлем. Считаю, что тему немного раздули, прежде всего, вы сами», — обратился парламентарий к журналистам.

Председатель парламента также раскритиковал руководство Белоруссии, посоветовав думать «о процессе выращивания картофеля».

Симонян 1 мая заявил, что Белоруссия якобы управляется из России. Пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков подчеркнул, страна ведет суверенную внутреннюю и внешнюю политику.