В Аргентине турист поднял ребенка над обрывом высотой 80 метров ради фото

Турист поднял ребенка над 80-метровым обрывом в национальном парке «Игуасу» в Аргентине. На такой риск он пошел ради фото у водопада «Глотка Дьявола», сообщило издание The Sun .

При этом вдоль смотровой площадки висят знаки, запрещающие посетителям даже приближаться к ограждению.

Фото быстро распространилось в Сети. Если личность мужчины удастся установить, ему грозит штраф и запрет на посещение других национальных парков страны.

«Глотку Дьявола» считают самым красивым водопадом Игуасу. Здесь образуется огромная U-образная пропасть, через которую с силой несутся мощные потоки воды, устремляясь в узкое ущелье.

До этого россиянин погиб, упав с 35-метровой скалы в Турции при попытке сделать селфи. Во время съемки в Кепрюлю мужчина потерял равновесие и сорвался, ему было 35 лет.