В Аргентине рассекретили документы о пребывании в стране нацистских преступников

Власти Аргентины рассекретили документы о пребывании в стране высокопоставленных нацистов. В их числе — врач Йозеф Менгеле, известный как «ангел смерти». Материалы обнародовали на сайте правительства.

Всего в латиноамериканском государстве рассекретили 1850 документов. В перечне — материалы о коменданте Освенцима Рудольфе Хессе, гауптштурмфюрере войск СС Эрихе Прибке, коменданте Рижского гетто и филиала «Лента» концлагеря Рига-Кайзервальд Эдварде Рошмане и «архитекторе холокоста» Адольфе Эйхмане.

Также в списках значит врач Йозеф Менгеле. Он проводил опыты на узниках Освенцима. Документы содержат газетные вырезки, личные дела, справки и телеграммы.

Бегство нацистских преступников в Латинскую Америку началось в конце войны и после 1945 года. Некоторым из них удалось избежать правосудия.