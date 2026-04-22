В аэропорту Мьянмы столкнулись два самолета

В аэропорту Мьянмы произошло столкновение двух самолетов. Об этом сообщило российское видеоагентство «Раптли».

По его информации, воздушное судно с отказавшими тормозами на небольшой скорости въехало в другой припаркованный Airbus. Окончательная остановка самолета произошла только благодаря попавшейся на его пути багажной тележке.

Информации о пострадавших и ущербе, полученном в результате ЧП, не поступало.

Ранее стало известно, что на Камчатке при приземлении турбовинтовой самолет Ан-26 врезался в светосигнальный фонарь. Борт выполнял рейс в поселок Палана. После случившегося надзорные органы начали проверку.