В Абу-Даби произошел пожар в районе АЭС из-за беспилотника
На западе ОАЭ пожар произошел в районе атомной электростанции «Барака» из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил Центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби в социальной сети X.
В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время угрозы радиационной безопасности не зафиксировали. Информация о пострадавших не поступала.
«Власти Абу-Даби отреагировали на пожар, вспыхнувший в электрогенераторе в результате удара беспилотника за пределами внутреннего периметра АЭС „Барака“ в районе Аль-Дафра», — отметили в Центре.
Федеральное управление по ядерному регулированию в соцсети X также подтвердило, что все энергоблоки продолжили работу в обычном режиме, на безопасность электростанции пожар не повлиял.
Ранее зарубежные СМИ сообщили, что армия ОАЭ могла атаковать нефтеперерабатывающий завод Ирана во время перемирия с США.