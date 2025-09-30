«Уже не в состоянии мира». Мерц высказался о якобы угрозе со стороны России

Мерц: Германия еще не воюет, но и в мире уже не находится

Жесткие заявления о выходе Германии из состояния мира прозвучали от канцлера ФРГ Фридриха Мерца. С таким заявлением он выступил на встрече, которую организовала газета Rheinische Post .

«Мы не воюем, но и не живем в мире», — констатировал Мерц.

Он подчеркнул необходимость усиления мер безопасности. Канцлер сообщил о многнедельных нарушениях воздушного пространства стран Северной Европы. По его словам, ситуация продолжает ухудшаться.

«В такой густонаселенной стране очень сложно сбить восьмиметровый БПЛА в небе без последствий», — пояснил канцлер.

По словам Мерца, Германия сталкивается с полетами дронов, шпионажем и кибератаками. Отдельной проблемой, по мнению лидера страны, стали угрозы в адрес публичных персон.

Ранее над территорией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн зафиксировали целый рой беспилотных летательных аппаратов