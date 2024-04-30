Узбекистанец оскорбил Мирзиеева за участие в параде Победы и получил пять лет | 360°

30 апреля 2024, 15:14
Узбекистанец оскорбил Мирзиеева за участие в параде Победы и получил пять лет
Оскорбившему президента Мирзиеева узбекистанцу дали пять лет лишения свободы
Наманганский городской суд Узбекистана приговорил местного жители к пяти годам лишения свободы за оскорбление президента Шавката Мирзиеева. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель суда.
Житель Намангана разместил в своем профиле в социальных сетях скриншот новости узбекских СМИ об участии главы государства в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Мужчина оскорбительно прокомментировал присутствие Мирзиеева на мероприятии.
Реклама
«Суд признал подсудимого виновным по части 3 статьи „посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление“», — отметил представитель суда.
В марте 2024 года Мирзиеев поздравил российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. Узбекский лидер также пожелал президенту России дальнейших успехов.
Суд
Узбекистан
Парад Победы
Реклама
Реклама