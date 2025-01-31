Уволят за утечки. Текст служебной записки Meta слили в Сеть

Ранее стало известно о выступлении главы корпорации Meta* Марка Цукерберга перед сотрудниками, в ходе которого он прокомментировал кадровую политику корпорации и изменения модерации контента. Заявление прозвучало на фоне отмены программ так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в правительстве США.

«После того, как в сеть просочились комментарии Цукерберга сотрудникам, один из руководителей компании предупредил в служебной записке, что людей, раскрывающих внутреннюю информацию, уволят», — подчеркнули в публикации.

Служебную записку составил директор по информационной безопасности Meta* Гай Розен. Он напомнил, что компания «серьезно относится к утечкам и будет принимать меры».

Ранее стало известно, что Meta* выплатит президенту США Дональду Трампу 25 миллионов долларов по мировому соглашению о блокировке его аккаунтов в 2021 году.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.