Утечка радиоактивной жидкости произошла на АЭС в Японии

Утечку радиоактивных веществ зарегистрировали на втором энергоблоке АЭС «Онагава» в Японии. Об этом сообщила компания — оператор станции Tohoku Electric Power .

Жидкость зафиксировали в турбинном отсеке. По мнению специалистов, она в виде пара просочилась через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. В момент утечки реактор работал примерно на 50% мощности в режиме регулировочной эксплуатации.

«Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания», — уточнили в Tohoku Electric Power.

В компании добавили, что утечка никак не связана с землетрясением, которое произошло в этом районе накануне. После ЧП компания решила остановить реактор и провести дополнительную проверку оборудования.