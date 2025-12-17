Устроившему стрельбу на австралийском пляже боевику предъявили обвинения

Обвинения в 59 преступлениях, включая убийство 15 человек, предъявила полиция Австралии 24-летнему Навиду Акраму, расстрелявшему людей на пляже Бондай-бич во время празднования первого дня Хануки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Нового Южного Уэльса.

В ведомстве заявили, что в список обвинений вошли совершение теракта, убийство 15 человек, причинение тяжких телесных повреждений 41 пострадавшему, использование оружия с целью убийства, размещение взрывчатки с террористическими целями, а также публичная демонстрация символики террористической организации.

Протокол обвиняемому зачитали в больнице, где он проходит лечение после получения ранения в перестрелке с полицией.

В пресс-службе добавили, что процесс опознания погибших пока продолжается, но уже сейчас можно сказать, что среди жертв есть дети. Среди раненых также оказались двое сотрудников полиции, один из которых остается в крайне тяжелом состоянии.

Массовое убийство на австралийском пляже Бондай-Бич произошло в минувшее воскресенье, 14 декабря. Проходивший по делу о связях с «Исламским государством»* 50-летний Саджид Акрам вместе с сыном открыл стрельбу по толпе, собравшейся для празднования первого дня Хануки.

Прибывшие на место сотрудники полиции ликвидировали отца и тяжело ранили сына, который вышел из комы в минувший вторник, 16 декабря.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что среди погибших при теракте на пляже Бондай-бич есть постоянно живущие в Австралии россияне, включая девочку 10 лет. Дипломат выразила слова соболезнования семьям погибших и пострадавших.

