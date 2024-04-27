Успел проститься с семьей. В Турции спасли мужчину с ввинченным в мозг зубным имплантатом | 360°

Мир 27 апреля 2024, 15:26 Успел проститься с семьей. В Турции спасли мужчину с ввинченным в мозг зубным имплантатом Стоматолог в Турции ввинтил пациенту имплантат в мозг и едва не убил его Unsplash

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Стоматолог в Турции едва не отправил на тот свет пациента, которому требовалось поставить имплантат. Во время операции врач решил вкрутить его вручную и ввинтил с такой силой, что проломил мужчине кости черепа и попал в мозг, сообщил Telegram-канал «Bild на русском».

По информации издания, крайне неудачным поход к врачу оказался для 40-летнего Рамзана Йылмаза из города Бурса.

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Мужчину начала мучить зубная боль, тогда он обратился в частную клинику для помощи. Больной зуб ему удалили и рекомендовали установить имплантат. Во время операции, по словам пациента, врач жаловался медсестре, что устройство для установки имплантата неисправно. Из-за этого медику пришлось вкручивать его вручную.

Сделал он это с такой силой, что у Йылмаза оказались проломлены кости черепа, а имплантат попал в мозг. Во время манипуляций мужчина услышал хруст, но его заверили, что все в порядке. Но затем пациента настигла сильнейшая боль. Дантист осознал ошибку и отвез его в больницу, где Йылмазу провели срочную операцию.

Авторы статьи обратили внимание, что врачи предупреждали мужчину об угрозе смерти. Тот даже простился с женой и двумя детьми. К счастью, медики успешно удалили инородное тело.

Но теперь дантист отказывается возвращать мужчине деньги за лечение, которое его едва не убило.