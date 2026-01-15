Ушла из жизни принцесса Греческая и Датская Ирина

Принцесса Греческая и Датская Ирина, сестра короля Греции Константина II и испанской королевы Софии, умерла в Мадриде в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на коммюнике королевской семьи.

В последние месяцы жизни Ирина чувствовала себя плохо и передвигалась в инвалидном кресле.

«Их Величества король, королева и Ее Величество королева София с прискорбием сообщают о смерти Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой сегодня в 11:40 утра во дворце Сарсуэла в Мадриде», — заявили представители королевского дома.

Журналисты отметили, что здоровье Ирины заметно ухудшилось в течение последнего года. Последний раз принцесса появилась на публике в феврале 2025 года в Афинах на свадьбе племянника, принца Николаоса. Из‑за ее состояния королева София нередко отменяла встречи: смерть Ирины стала для нее утратой не только близкого родственника, но и доверенной подруги.

Ирина родилась 15 мая 1942 года в Кейптауне, где королевская семья находилась в изгнании во время германо‑итальяно‑болгарской оккупации Греции. Ее родителями были король Павел I и королева Фредерика, принцесса стала их младшей дочерью. После гражданской войны семья вернулась в Грецию, однако в 1967 году снова покинула страну. Некоторое время Ирина жила в Индии, позже обосновалась в Испании. С 1993 года она смогла регулярно посещать Грецию и приезжала туда несколько раз в год до конца жизни.