Степень вранья и антироссийской пропаганды в странах Евросоюза достигла критического уровня и привела к массированным потокам ненависти, которые глушат любые голоса, призывающие к здравому смыслу. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Он пояснил, что работа по насадке ложных антироссийских нарративов среди политиков и общества велась настолько активно, что в них поверили многие.

«Я сам удивляюсь степени вранья и тому, что на его фоне и ненависти европейцы смогли консолидироваться. Я не мог раньше представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным», — заявил Ушаков.

Помощник президента добавил, что ненависть к России среди европейцев оказалась настолько сильной, что даже имеющие на них влияние американцы не смогли сквозь нее пробиться.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы и украинские власти своим нежеланием идти на диалог блокируют все попытки вывести решение конфликта на дипломатический уровень. Он подчеркнул, что и Россия и США настаивают на начале переговоров, но не видят никаких встречных шагов со стороны киевского режима и поддерживающих его европейцев.