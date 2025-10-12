Ушаков рассказал о путеводной звезде в теме украинского урегулирования

В вопросе урегулирования украинского конфликта путеводной звездой остались те договоренности, которых в Анкоридже достигли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Если говорить о вопросах урегулирования украинского конфликта, то путеводной звездой являются те договоренности, которых два президента достигли в Анкоридже», — подчеркнул он.

Ушаков пояснил, что для их достижения необходимо бороться и убеждать людей. Пока это получается с трудом.

«Но то, что они являются основой этого урегулирования, это точно», — добавил помощник Путина.

Российско-американские контакты, по словам Ушакова, продолжаются: стороны постоянно обсуждают те или иные темы и предпринимают необходимые шаги.

«Они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны. Работа идет», — заключил он.