Урон объектам разведки США после ударов Ирана назвали беспрецедентным

Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли серьезный ущерб разведывательным объектам и средствам наблюдения США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NBC .

По данным источника, масштаб разрушений оказался беспрецедентным для американских разведывательных объектов. Восстановление поврежденной инфраструктуры, как утверждается, потребует миллиардов долларов.

«Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли разведывательным постам США и оборудованию для наблюдения на Ближнем Востоке ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США», — отметили журналисты.

Ранее источники «РИА Новости» сообщали о согласовании Ираном и США прекращения огня. По их данным, стороны могут официально объявить о договоренности в ближайшие дни.

Переговоры о новой сделке продолжаются при участии посредников. При этом ранее стороны уже подписывали меморандум, который должен был запустить процесс подготовки мирного соглашения, однако затем напряженность вновь усилилась.

Ранее Вооруженные силы Ирана объявили о смене военной доктрины на наступательную.