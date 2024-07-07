Умерла первая жена Фиделя Кастро

Первая жена государственного деятеля и кубинского революционера Фиделя Кастро Мирта Диас-Балларт скончалась в возрасте 95 лет. Об этом в социальной сети X сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.

«Моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес ушла, окруженная большой любовью. От нас ушла великая женщина», — написал он.

Диас-Балларт стала женой Кастро в 1948 году, спустя год у пары родился сын Фидель. Однако уже в 1955 году брак распался после очередной неудачной попытки совершить на Кубе революцию. Позднее Диас-Балларт переехала в Испанию, где проживала вплоть до своей кончины.

В декабре 2023 года стало известно о смерти младшей сестры Фиделя Кастро Хуаните в возрасте 90 лет. В 1961-м году ее завербовали американские спецслужбы, после чего она на протяжении трех лет собирала информацию о брате для ЦРУ.