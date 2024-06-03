Умерла первая в истории Австрии женщина-канцлер

Единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась на 75-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщил нынешний канцлер республики Карл Нехаммер.

«Скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине — Австрии», — написал он.

Нехаммер добавил, что Бирляйн «останется ярким примером равенства» для будущих поколений и Австрия всегда будет перед ней «в большом долгу». Причина смерти политика не называлась.

У Бирляйн была степень доктора юридических наук, также она являлась членом Конституционного суда Австрии. На пост канцлера страны ее назначили в июне 2019 года. Бригитта Бирляйн проработала на нем до января 2020 года, возглавив переходное правительство после скандальной отставки правительства канцлера Себастьяна Курца.