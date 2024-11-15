Умерла японская принцесса Юрико Микаса

Старейший член японской императорской семьи принцесса Юрико Микаса умерла на 102-м году жизни. Об этом сообщили телеканалу NHK в Управлении императорского дома Японии.

«Принцесса Микаса ушла из жизни в возрасте 101 года», — заявили журналисты.

Принцесса Микаса родилась 4 июня 1923 года. Она была второй дочерью виконта Масанари Такаги и Кунико Ирие. Ее отец был членом клана Такаги, именно по отцовской линии Микаса считается праправнучкой Хотты Масаеси — выдающегося родзю в период Бакумацу. Мать принцессы происходила из благородного клана Янагихара, она приходилась императору Севы троюродной сестрой.