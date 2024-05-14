Умерла актриса-ребенок Малышка Гириджа | 360°

Мир 14 мая 2024, 11:20 Умерла актриса-ребенок Малышка Гириджа Индийская актриса-ребенок Малышка Гириджа умерла на 84-м году жизни Freepik

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Не стало актрисы Малышки Гириджи, которая получила большую известность в детские годы. Она умерла в Индии в возрасте 83 лет, сообщил сайт Mathrubhumi.

По данным издания, Гириджи нашли 11 мая без признаков жизни в ее доме, расположенном в районе Анна-Нагар в Ченнаи. О причинах и обстоятельствах смерти — пока неизвестно.

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Гириджа прославилась будучи ребенком, когда снималась в классических индийских фильмах 1950-х годов.

Одной из самых известных ее ролей стал образ в картине «Ачан». Актриса работала по направлению национальных фильмов, снимаясь в проектах на языке малаялам.

Малышку Гириджи любили несколько поколений зрителей, ее роли стали незабываемыми, отметили авторы статьи.