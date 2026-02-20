Умер звезда сериала «Эйфория» актер Эрик Дэйн

Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн умер на 54-м году жизни. Об этом сообщило издание TMZ .

По данным источников журналистов, артист скончался в четверг в одной из клиник Лос-Анджелеса в присутствии близких и друзей.

В апреле Дэйн сообщил поклонникам, что у него выявили боковой амиотрофический склероз — заболевание еще называют как синдромом Лу Герига.

Несмотря на недуг, актер не прекращал работать и участвовал в съемках третьего, финального сезона «Эйфории», где ему досталась ключевая роль — отца подростка, который ведет двойную жизнь втайне от родных. Помимо этого, Дэйн участвовал в таких кинокартинах, как «Люди Икс: Последняя битва», «От заката до рассвета» и «Выжившая».