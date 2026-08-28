Умер взошедший на престол в три года угандийский король Рукиди IV

Монарх традиционного королевства Торо на западе Уганды Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV скончался в 34 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра королевства Калвина Армстронга Рвомиире Акиики.

Рукиди IV взошел на престол 12 сентября 1995 года в возрасте трех лет. Ойо считался самым молодым действующим монархом в мире. Регентский совет помогал ему управлять государством до достижения им совершеннолетия.

«С глубокой скорбью и тяжелым сердцем я объявляю о кончине Его Величества Омукамы Тооро, короля Ойо Ньиимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV», — заявил Акиики.

Он сообщил, что Ойо скончался около 22:00 в четверг, 27 августа, но не назвал причину смерти монарха.

Министр в правительстве президента Уганды Йовери Мусевени незадолго до объявления о смерти короля заявил, что тот лечился в США. Он назвал смерть короля неизмеримой потерей, добавив, что Рукиди IV оставил наследника, хотя и не был женат. Его имя объявят позднее.

Королевство Торо граничит с Демократической Республикой Конго. Хотя Уганда управляется избранным президентом, но в стране есть несколько традиционных королевств, которые оказывают значительное культурное влияние, несмотря на отсутствие политической власти.

Ойо был 13-м монархом королевства, основанного в начале XIX века. Его имя внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого молодого правящего монарха в мире.