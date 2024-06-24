Умер всемирно известный танцор Янош Квиттнер

Танцор, режиссер и сценарист Янош Квиттнер умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил портал Ujszo .

Причина смерти не уточняется. Другие подробности также не сообщаются.

Янош Квиттнер родился 27 сентября 1941 года. В 1977-м он окончил Братиславскую академию музыки и драматического искусства по специальности «режиссер и хореограф». В 1983 году артист уехал в Австралию, где работал грузчиком на заводе, а в качестве хобби создал ансамбль народного танца и театр. С 1995-го он работал попеременно в Австралии и Европе.

Кроме того, Квиттнер был режиссером пары картин и написал сценарий к нескольким лентам.