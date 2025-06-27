Умер шведский грабитель Улофссон, подаривший миру термин «стокгольмский синдром»

Шведский преступник Кларк Улофссон, известный своим участием в ограблении банка и захвате заложников в 1973 году, скончался в Швеции в возрасте 79 лет. Газета Dagens ETC сообщила, что мужчина умер в больнице после продолжительной болезни.

Улофссон провел в тюрьме более 40 лет за различные преступления, включая вооруженные ограбления и торговлю наркотиками. Но мировую известность он получил после неудачной попытки ограбления банка в Стокгольме 23 августа 1973 года.

Шестидневная осада банка привела к неожиданному явлению: освобожденные заложники начали защищать своих захватчиков. Психиатр и криминалист Нильс Бейерут впервые ввел термин «стокгольмский синдром», чтобы описать эту парадоксальную связь между жертвами и агрессорами.

Улофссон избежал наказания за налет, заявив, что пытался спасти заложников. Эта история стала основой для многих психологических исследований и художественных произведений.