Умер шестикратный чемпион Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 Кен Драйден

«Кен Драйден был выдающимся спортсменом и человеком, а за маской скрывалась невероятная личность», — сказал владелец «Монреаля» Джефф Молсон.

Кен был настоящей легендой, которая помогла сделать наш клуб тем, кем он является сегодня. Он воплощал в себе все лучшее, что есть в «Монреале», и его наследие выходит далеко за рамки спорта. Причиной смерти стал рак.

Драйден участвовал в Суперсерии 1972 года между сборными Канады и СССР. Он сыграл четыре матча, включая первую игру, которая закончилась со счетом 7:3 в пользу советской команды. В 1997 году Драйден возглавил «Торонто», но через семь лет ушел, чтобы баллотироваться в парламент Канады. Он победил на выборах и стал министром социального развития. Позже, в 2006 году, его переизбрали на эту должность.