Умер самый старый мужчина в мире

Mirror: самый старый мужчина в мире умер на 113-м году жизни

Самый старый из ныне живущих мужчин Джон Альфред Тиннисвуд скончался в возрасте 112 лет. Об этом сообщила газета Mirror .

«Тиннисвуд умер в доме престарелых в Саутпорте, где он жил. Его семья сказала, что он был „окружен музыкой и любовью“», — написали авторы материала.

В апреле Книга рекордов Гиннеса признала 111-летнего Тиннисвуда из Великобритании самым старым мужчиной из ныне живущих. В августе рекордсмен отметил свой 112-й день рождения.

Установив мировой рекорд, Тиннисвуд объяснил, что его долголетие — это просто удача. Однако он также отметил, что в прошлом вел активный образ жизни и в старости «не чувствует» своего возраста.