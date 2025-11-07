Умер режиссер сериала «Клан Сопрано» Ли Тамахори

Новозеландский режиссер, сценарист и актер Уоррен Ли Тамахори скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание 1news .

«Известный новозеландский режиссер Ли Тамахори скончался после борьбы с болезнью Паркинсона», — написали журналисты.

Он умер дома в окружении близких родственников.

«Его наследие продолжает жить вместе с его вханау, его мокопуной, каждым режиссером, которого он вдохновил, каждой границей, которую нарушил, и каждой историей, которую рассказал с его гениальным взглядом и честным сердцем», — заявила семья режиссера.

Как отметили близкие, Ли был харизматичным лидером и творческим вдохновителем, который продвигал талант маори как на экране, так и за его пределами.

Представитель народа Нгати Пороу построил успешную карьеру в Голливуде и Европе во многом благодаря оглушительному успеху первого полнометражного фильма «Когда-то были воинами», вышедшего в 1994 году. Он лауреат и номинант не менее 15 наград.

Тамахори родился в 1950 году в Веллингтоне. Его отец был маори. Ли начал свою карьеру в шоу-бизнесе как фотограф. В кинематографе дебютировал в 1970-х годах. Затем работал на телевидении звукооператором и помощником режиссера. Позже он начал снимать рекламные ролики.

Среди проектов режиссера также популярны «Клан Сопрано», «Театр Рэя Брэдбери», «Скала Малхолланд», «На грани», «И пришел паук», «Умри, но не сейчас» и «Три икса 2». Также он работал над бондианой с Пирсом Броснаном и Холли Берри.