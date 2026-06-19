Умер работавший с Эминемом музыкальный продюсер Тэй Кит

Музыкальный продюсер Бритавиус Чемберс, более известный как Тэй Кит, умер в Нэшвилле на 30-м году жизни. Об этом сообщил городской департамент полиции в соцсети X .

«Признаков насильственной смерти нет», — указали в публикации.

Причина смерти пока не установлена. Чтобы ее узнать, проведут вскрытие.

Тэй Кит в 2019 году стал номинантом на премию «Грэмми». Работал с Эминемом и другими рэперами.

В мае в Бразилии в дорожно-транспортном происшествии погиб популярный певец Изак Бруно Кони Силва, известный под псевдонимом Zau O Passaro. Он возвращался домой с концерта вместе с коллегами, но не справился с управлением и врезался в грузовик. Его попутчиков с тяжелыми травмами отправили в больницу.