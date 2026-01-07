Умер пожизненно осужденный за шпионаж в пользу России разведчик Олдрич Эймс

Агент ЦРУ Олдрич, осужденный за шпионаж в пользу Москвы, умер в тюрьме в США

Бывший сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, осужденный за шпионаж в пользу СССР и России, скончался в американской тюрьме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальный ответ управления тюрем США.

Эймс отбывал пожизненный срок, к которому его приговорили в 1994 году. В полученном агентством документе говорится, что экс-разведчик скончался 5 января 2026 года.

Он проработал в Центральном разведывательном управлении более 30 лет. По данным следствия, более девяти лет из этого срока он якобы сотрудничал с Москвой.

Ранее ЦРУ раскрыло подробности операции 1965 года, когда американские агенты собирались следить за ядерными испытаниями в Китае, но потеряли плутониевый генератор из-за внезапного шторма на горе Нанда-Деви. Индийские экологи опасаются, что ядерное топливо из устройства может попасть в истоки Ганга и вызвать масштабное радиоактивное заражение.