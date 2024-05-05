Умер пилот, первым в мире облетевший Землю без дозаправок | 360°

Мир 05 мая 2024, 12:08 Умер пилот, первым в мире облетевший Землю без дозаправок AP: американский летчик Дик Рутан скончался в возрасте 85 лет Kevin McKiernan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американский летчик Дик Рутан, совершивший первый кругосветный беспосадочный полет, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Рутан получил известность как пилот, который вместе с летчицей Джиной Йегер в 1986 году впервые в истории авиации облетел земной шар без дозаправок и остановок. Длительность перелета составила девять дней и три минуты.

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«Дик Рутан умер в пятницу вечером в больнице штата Айдахо», — указали в агентстве.

По словам друга покойного, у Рутана была тяжелая инфекция легких, из-за чего он находился на системе подачи кислорода.

Ранее из жизни ушел знаменитый летчик-испытатель Анатолий Квочур. Пилот установил 11 мировых рекордов на сверхзвуковом истребителе Су-27 и впервые в Советском Союзе поднял и посадил самолет с палубы авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в ночное время. Герой России испытал больше 90 типов и модификаций самолетов и совершил множество достижений на воздушных судах разных типов.