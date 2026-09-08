Умер первый председатель Банка России Георгий Матюхин

Стоявший у истоков создания Банка России и первый председатель финансового регулятора Георгий Матюхин умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Там подчеркнули, что первый руководитель ушел из жизни в минувшую субботу, 5 сентября.

«Деятельный и ответственный руководитель, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы», — подчеркнули в пресс-службе.

Офис регулятора выразил глубокие соболезнования родным и близким Матюхина.

Уроженец Барнаула и выпускник Московского государственного института международных отношений, Георгий Матюхин пришел в банковскую сферу после долгой научной и преподавательской работы в сфере экономики.

В 1970 году он начал работу в Международном инвестиционном банке, а позднее сотрудничал с ним в качестве консультанта и занимался исследованиями денежно-кредитной системы.

Преобразованный в Банк России Госбанк РСФСР Матюхин возглавил в 1990 году. Под его руководством организация прошла необходимую реформу, и в 1992 году он оставил пост руководителя.

После ухода из Центробанка Матюхин занимал руководящие должности в нескольких коммерческих банках, в том числе в «Горном Алтае», «Ноосфере», Собинбанке и «Диалоге-Оптим».