Умер первый министр Шотландии и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд
Скончался бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, ему было 69 лет. Об этом сообщила газета Daily Record.
Представитель партии «Альба» рассказал изданию, что политик умер в субботу, 12 октября, после выступления с речью в Северной Македонии.
«Алекс Салмонд, один из важнейших деятелей в истории Шотландской национальной партии (ШНП), ушел из жизни на 70-м году жизни», — отметили в публикации.
Салмонд занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. Также он возглавлял Шотландскую националистическую партию в 1990–2000 годах, а с 2021 года руководил националистической партией «Альба». Также Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show.
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил слова соболезнования близким Салмонда, отметив его мастерство в дебатах и страсть к политике.