Умер ослик Перри, ставший прототипом героя из «Шрека»

В Калифорнии скончался ослик Перри, который стал прототипом Осла из мультфильма «Шрек» Об этом сообщила газета Palo Alto.

Погонщик осла Дженни Киратли рассказала, что миниатюрного ослика, который был неотъемлемой частью парка Бол, пришлось подвергнуть эвтаназии. Животное боролось с заболеванием копыт — ламинитом.

По словам Киратли, сотрудники пробовали разные методы, чтобы помочь ослику. Он прошел курс иглоукалывания, лазерной светотерапии и теплого массажа. Однако состояние осла не улучшалось, поэтому ветеринары приняли решение об эвтаназии, чтобы животное не мучилось.

Ослик Перри прославился тем, что был прототипом Осла — персонажа, озвученного актером Эдди Мерфи в «Шреке». Один из аниматоров мультфильма жил недалеко от парка Бол и приходил на пастбище для ослов. Позже он привез команду коллег в парк, чтобы они посмотрели на Перри.

Ранее в Мексике скончалась 109-летняя Мария Салуд Рамирес Кабальеро, она была прототипом бабушки Коко в мультфильме Pixar «Тайна Коко».