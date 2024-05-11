Умер «один из самых успешных инвесторов всех времен» Джим Саймонс | 360°

Мир 11 мая 2024, 05:01 Умер «один из самых успешных инвесторов всех времен» Джим Саймонс Умер основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс Freepik

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Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили на сайте его фонда.

«С большой печалью Фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

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Причины смерти американского математика и инвестора не называются.

Саймонс основал хедж-фонд Renaissance Technologies в 1978 году.

Еще до инвестиций он занимался математикой, разработав собственный подход на ее основе. Саймонс использовал количественный анализ рынка для поиска закономерностей и предсказания изменения цен.

Пост председателя фонда он покинул в 2021 году, но при этом остался в совете директоров. Его называли «одним из самых успешных инвесторов всех времен».

В 1994 году он учредил фонд, поддерживающий научные исследования в области математики и фундаментальных наук. Это положительно сказалось на работе ученых. Работа организации привела к прорывам в понимании аутизма и происхождения Вселенной, клеточной биологии и вычислительной техники.