Умер генконсул России в Гюмри Кандауров

Скончался генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров. Об этом российское посольство в Армении сообщило в своем Telegram-канале .

«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров», — отметили в дипмиссии.

Коллеги дипломата отметили, что он всегда работал с полной отдачей, демонстрируя высокий профессионализм и прекрасное знание специфики стран.

Руслан Кандауров родился в 1961 году в Республике Адыгея. Высшее образование получил в Ростовском инженерно-строительном институте. В Адыгее некоторое время занимал должность одного из руководителей Комитета внешнеэкономических связей республики.

Дипломатическая служба в МИД России у Кандаурова началась в 1996 году с поста второго секретаря департамента консульской службы МИД РФ. Также он работал в консульском департаменте министерства, в посольствах России в Израиле и Южной Осетии. В 2020 году его назначили генконсулом в Гюмри.