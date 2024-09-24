Умер экс-глава ЮНЕСКО Амаду-Махтар Мбоу

Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Амаду-Махтар Мбоу умер в возрасте 103 лет в столице Сенегала Дакаре. Он возглавлял организацию с 1974 по 1987 год, сообщило агентство APS.

Смерть политика прокомментировал президент Сенегала Бассиру Диомай Фай в соцсети X, назвав его «патриархом сенегальской нации». По словам сенегальского лидера, Мбоу оставил неоценимое наследие в борьбе «за глобальную образовательную и культурную справедливость».

Соболезнования в связи со смертью Амаду-Махтара Мбоу выразила действующий гендиректор ЮНЕСКО Одри Азулай. Она отметила, что он внес глубокий вклад в организацию, отстаивая необходимость равного достоинства между народами и культурами.

Амаду-Махтар Мбоу родился 20 марта 1921 года в Дакаре. После окончания Сорбонны был учителем истории и географии. С 1952 по 1957 год руководил департаментом начального образования Сенегала, а после его назначили министром образования и культуры.

Сотрудничество с ЮНЕСКО у Мбоу началось в 1953 году, когда он был руководителем делегаций от Сенегала. Его дважды избирали генеральным директором организации: с 1974 по 1980 год и с 1980 по 1987 год. Именем Мбоу назван государственный университет Дакара.