Умер автор снимков открытия первого McDonald's в Москве Мартин Парр

Известный британский фотограф-документалист Мартин Парр скончался в возрасте 73 лет в своем доме в Бристоле. Об этом сообщила пресс-служба основанного им фонда.

Причины ухода фотографа из жизни авторы сообщения не уточнили.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что Мартин Парр скончался вчера у себя дома в Бристоле. У него остались жена Сьюзи, дочь Эллен, сестра Вивьен и внук Джордж», — указали в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники фонда при участии фотоагентства Magnum Photos продолжат работу для сохранения и распространения наследия Парра.

Мартин Парр — один из самых известных и успешных фотографов-документалистов в мире. Уроженец города Эпс в графстве Суррей, он начал снимать еще в детстве, стараясь фиксировать жизнь обычных людей.

Героев для снимков Парр искал на пляжах и городских праздниках, в кафе и на улицах по всему миру. В частности, он снимал открытие первого McDonald’s в Москве.

Благодаря грамотной драматургии фотографии Парра с обычной будничной жизнью всегда выглядели вызывающе и провокационно.