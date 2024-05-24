Умер автор фильма о вреде «Макдональдса» Морган Сперлок

Американский режиссер-документалист Морган Сперлок, снявший номинированный на премию «Оскар» фильм о вреде фастфуда, умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его семьи.

По словам родных режиссера, он скончался мирно в окружении друзей и близких. Причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Морган Сперлок родился 7 ноября 1970 года. Он работал драматургом, а в 2004 году его фильм «Двойная порция» об опасности диеты на блюдах из сетей быстрого питания, таких как «Макдональдс», был номинирован на премию «Оскар». Через 13 лет вышло продолжение картины об индустрии фастфуда.

Сперлок также был автором таких фильмов, как «Так где же ты, Усама бин Ладен?» и «Фрикономика». Кроме того, он создал шоу «Давай на спор» для телеканала MTV.