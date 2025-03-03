Умер австралиец, кровь которого спасла миллионы младенцев

В Австралии умер один из самых продуктивных доноров крови в мире Джеймс Харрисон. Его биоматериал спас жизнь более чем двум миллионам младенцев, сообщил Би-би-си.

Мужчина скончался во сне в возрасте 88 лет в доме престарелых в Новом Южном Уэльсе 17 февраля, но его семья только сейчас сделала официальное заявление. В Австралии Харрисона навали «человеком с золотой рукой» — в его крови содержалось редкое антитело Anti-D.

Это соединение используется для изготовления препаратов для беременных. Лекарство предотвращает гемолитическую болезнь плода и новорожденного ребенка. Состояние возникает, когда эритроциты матери несовместимы с эритроцитами плода.

Наличие Anti-D в крови Харрисона связывают с переливанием, которое ему сделали в возрасте 14-ти лет.

В начале февраля знак «Почетный донор России» получил начальник отдела кадров ФГКУ «Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России» Сергей Карпухин. Он сдает кровь и ее компоненты уже 20 лет, на счету мужчины свыше 40 донаций.