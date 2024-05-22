Умер актер из фильмов про Годзиллу Акира Накао

Японский актер из фильмов про Годзиллу Акира Накао умер в 81 год

На 82-м году жизни скончался японский актер и режиссер Акира Накао. Об этом сообщило издание Nikkan .

По информации журналистов, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. По словам знакомых, его уход стал неожиданностью, так как Накао был погружен в работу до последнего дня.

Меньше чем за год до своей смерти артист заявил, что привел все дела в порядок и даже спроектировал свою могилу.

Акира Накао родился 11 августа 1942 года. Он начал сниматься в кино с середины 60-х. Известность ему принесли роли в шести фильмах о Годзилле. В 2015 году актер получил токийскую премию за лучшую мужскую роль второго плана. Всего за его плечами было более 130 проектов.