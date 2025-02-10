«Укротим быка». Орбан заявил о планах по захвату Брюсселя

Саммит лидеров правоконсервативных партий в Мадриде, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы», стал еще одним важным шагом на пути к укрощению Брюсселя. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X.
«Мадридский саммит стал еще одним важным шагом для нас. Вместе мы укротим быка. Вместе мы захватим Брюссель», — написал он.
В своем посте венгерский политик поблагодарил члена Конгресса депутатов Испании Сантьяго Абаскаля за «фантастическое гостеприимство».
Саммит «Патриоты Европы» прошел в столице Испании 7 и 8 февраля. В нем также участвовала лидер ультраправой партии Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Ранее премьер Польши Дональд Туск предупредил венгерского коллегу последствиями в случае блокировки антироссийских санкций. Он отметил, такие что действия Орбана станут доказательством его «игры в команде президента России Владимира Путина».
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