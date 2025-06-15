Украину предупредили о возможном подорожании газа из-за ударов по Ирану

На Украине и в странах Евросоюза в ближайшее время могут взлететь цены на газ. Это произойдет на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля, заявил в соцсети Facebook* бывший глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он обратил внимание, что ЦАХАЛ с помощью БПЛА начал уничтожать иранскую газовую инфраструктуру, что сильно повлияет на экономическую ситуацию. Коболев подчеркнул, что удары скажутся на закупках газа на эту зиму.

«Это будет иметь существенное влияние на баланс, а следовательно, и цену природного газа в Европе в большую сторону», — отметил эксперт.

Иран поставляет газ в Турцию, которая затем продает его европейским странам. По его словам, атаки Израиля на исламскую республику могут поставить под угрозу поставки топлива в эти государства.

Ранее RT сообщил о росте цен на газ в Европе. Биржевая стоимость топлива поднялась 13 июня на 4%, до 450 долларов за тысячу кубометров.