Украину обвинили в самоуправстве в Запорожье | 360°

Мир 26 апреля 2024, 20:48 Украину обвинили в самоуправстве в Запорожье Рогов: Украина устроила самоуправство в Запорожье назначением администраций РИА «Новости»

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Киевские власти устроили самоуправство на оккупированных территориях Запорожской области, назначая местную администрацию. Об этом сказал РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Налицо очередное оккупационное безумие киевского режима, который продолжает творить самоуправство на оккупированных территориях, назначая своих гауляйтеров», — заявил он.

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Так Рогов прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что исполняющим обязанности мэра Запорожья назначили Регину Харченко.

Общественник напомнил, что после вхождения Запорожской области в состав России любые решения украинских властей, касающиеся этих территорий, нелегитимны.

В апреле в Запорожской области произошло покушение на депутата Акимовского окружного совета в Запорожской области Антона Якименко. Злоумышленники подложили взрывное устройство к воротам его дома. Политик выжил после покушения.