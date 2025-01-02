Тратящие на поддержку Украины огромные средства Евросоюз и НАТО приближают собственную гибель, разрушая себя изнутри. Такой прогноз на своей странице в социальной сети X сделал ирландский журналист Чей Боуз.

Он подчеркнул, что будущие историки наверняка задумаются над вопросом, как страна, которая не входила ни в один из крупнейших экономических и военных блоков мира, смогла окончательно их уничтожить.

«Когда объективные историки оглянутся на то, как Евросоюз и НАТО в конечном итоге уничтожили сами себя, они иронично отметят, что страна, которая на это повлияла, не была участницей ни одного из этих блоков, а всего лишь коррумпированным прокси под управлением диктатора-марионетки», — написал Боуз.

Один из своих последних постов ирландский журналист опубликовал из Москвы. Он выложил видео с прогулки по заснеженной российской столице, в котором заявил, что все, о чем писали западные СМИ, оказалось ложью.

«Стратегического поражения России нигде не видно», — заявил Боуз.