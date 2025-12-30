Украинца шокировали цены на дрова в Германии

Цены на дрова в немецких магазинах шокировали жителя Украины. Впечатлительный мужчина поделился мнением в соцсетях.

Украинец опубликовал ролик, снятый в одной из торговых точек в Германии. В кадр попали дрова стоимостью в 199,99 евро за кубометр.

«Так что делайте выводы, стоит пилить дрова и продавать или не стоит», — сказал он.

В пересчете на гривны стоимость такого объема дров составляет почти 10 тысяч, если считать в рублях, то 18 тысяч.

Недавно проведенное исследование показало, что практически половине немцев приходится экономить на еде из-за взлета цен. В покупке продуктов питания себя ограничивают 45% жителей страны.