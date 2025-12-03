Украинский морской дрон уничтожили в Румынии

Саперы Военно-морских сил Румынии нейтрализовали судно, представлявшее угрозу судоходству в Черном море. Об этом сообщило Минобороны страны.

Операция по уничтожению беспилотного надводного аппарата типа Sea Baby производилась по запросу Береговой охраны.

По данным «Военного обозревателя», речь идет об очередном безэкипажном катере Украины, готовившего атаку гражданское судно.

В пятницу, 28 ноября, у побережья Турции морские дроны атаковали два танкера под флагом Гамбии. Украина подтвердила свою причастность к атаке.

За последнее время это четвертый подобный случай. Турецкие власти предупредили украинские службы безопасности о своей решительной реакции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки на танкеры, заявил, что это было посягательство на суверенитет Турции.