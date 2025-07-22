Украинский чиновник утонул в ЖК в Испании, где погиб перебежчик Кузьминов

Тело украинского чиновника обнаружили в ЖК в Испании, где ранее погиб перебежчик Кузьминов. Об этом сообщила газета El Español .

«По нашим данным, 61-летний мужчина, найденный плавающим в бассейне после смерти при загадочных обстоятельствах, был Игорем Грушевским, высокопоставленным сотрудником департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позднее полиции Украины», — рассказали журналисты.

По данным издания, тело украинца было найдено 29 июня. Он захлебнулся водой после того, как перенес сердечный приступ или инсульт.

Грушевский посещал бассейн на правах собственника недвижимости в жилом комплексе Cala Alta de Villajoyosa в районе Вильяхойоса.

В прошлом году в этом же ЖК был убит перебежчик из России Максим Кузьминов. Киллеры-профессионалы выстрелили в него шесть раз и переехали тело машиной.