Украинские медики отказались помогать мужчине, назвав его «москалем»

«Страна.ua»: врачи на Украине отказались помогать мужчине из Мариуполя

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медики на Украине отказались помогать мужчине из Мариуполя, оскорбив его при этом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники скорой в Ивано-Франковске отказываются помогать мужчине, который без движения лежит на асфальте», — указали авторы публикации.

Журналисты обнародовали видео с места событий. Судя по кадрам, фельдшер стала кричать на мужчину, который лежал на асфальте. Она требовала от него подняться на ноги, назвала «москалем» и заявила, что поднимать его не будет. Также женщина заявила, что пациент якобы был пьян.

Однако в местных пабликах очевидцы сообщили, что мужчина — житель Мариуполя. У него случился приступ эпилепсии на улице. Авторы публикации не уточнили, что произошло с ним дальше.

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