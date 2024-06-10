Украинские медики отказались помогать мужчине, назвав его «москалем»

Медики на Украине отказались помогать мужчине из Мариуполя, оскорбив его при этом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники скорой в Ивано-Франковске отказываются помогать мужчине, который без движения лежит на асфальте», — указали авторы публикации.

Журналисты обнародовали видео с места событий. Судя по кадрам, фельдшер стала кричать на мужчину, который лежал на асфальте. Она требовала от него подняться на ноги, назвала «москалем» и заявила, что поднимать его не будет. Также женщина заявила, что пациент якобы был пьян.

Однако в местных пабликах очевидцы сообщили, что мужчина — житель Мариуполя. У него случился приступ эпилепсии на улице. Авторы публикации не уточнили, что произошло с ним дальше.