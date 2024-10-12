Украинские и болгарские беженцы начали терроризировать немцев

Власти немецкого города Киль пожаловались, что банда мигрантов, состоящая из украинских и болгарских беженцев, терроризирует местных жителей последние два года. Об этом сообщило издание Bild .

Городские власти не знают, что им делать с агрессивными беженцами. Группа состоит примерно из 30 человек, причем в основном из цыган с Украины и из Болгарии.

Участники банды регулярно крадут вещи в магазинах, из-за чего страдают владельцы бизнеса. Кроме того, в районе Вики жители постоянно жалуются на потасовки и шум. По данным немецкой полиции, только за последний год мигранты совершили около 800 преступлений.

Местные чиновники пытались решить проблему, отправляя беженцев на различные соцпрограммы, а горожанам предлагали приглашать иностранцев на воркшопы, чтобы наладить контакт. Но ситуация не изменилась, беспорядки продолжаются, а власти Киля даже не имеют конкретного плана действий.

Киль — это центр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, что в Северной Германии.

В Баварии мэр курортного Бада-Грисбаха Юрген Фундке уже отказался регистрировать приехавших в Германию беженцев, так как город уже переполнен и нет мест в школах и детсадах, сообщили «Известия».